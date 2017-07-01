Репутации Украины среди инвесторов вредят коррупция и слабая судебная система – посол Нидерландов в Украине

Сейчас Украина не настолько привлекательна для инвесторов, как могла бы быть.

Привлекательность Украины среди иностранных инвесторов в наибольшей степени страдает от ненадежной судебной системы и коррупции, заявил чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Нидерланды в Украине Кейс Кломпенхаувер в интервью ZN.UA

По словам дипломата, за последний год в Украине возросло количество рейдерских атак, и это разрушает уверенность иностранных инвесторов в Украине.

"Я нарочно употребляю слово "разрушает", потому что именно это и происходит. Инвесторы общаются друг с другом, и если что-то происходит, об этом быстро узнают все", – отметил он.

"Думаю, что репутация Украины среди инвесторов больше всего страдает из-за коррупции, а также ненадежной судебной системы. Даже если законы и не идеальны, все равно на них следует полагаться. Но если и законы плохие, и полагаться на них нельзя, то это уже проблема. И что с этим делать? Посему, можно сказать, что это две ключевые проблемы", – подчеркнул Кломпенхаувер.

Дипломат заключил, что сейчас Украина не настолько привлекательна для инвесторов, как могла бы быть.