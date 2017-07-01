Эстония вступает в права главы Совета ЕС

Сегодня, 1 июля, права главы Совета Евросоюза переходят к Эстонии.

Таллин будет председательствовать в Евросовете до 31 декабря 2017 года, пишет «Слово и Дело».

Предшественницей Эстонии в течение последних шести месяцев была Мальта. Что касается балтийской страны, ей это право досталось преждевременно: ранее планировалось, что с июля по декабрь председательствовать будет Великобритания, но из-за Brexit постпреды стран-членов Совета ЕС решили лишить Лондон этого права, предоставив его следующей по списку стране.

Отметим, что в обязанности страны-председателя входит организация заседаний Совета и деятельности рабочих групп: составление повестки дня, руководство заседаниями и встречами, выяснение общих позиций в ходе обсуждений, заключение сделок на переговорах Европейской комиссии и Европейского парламента.