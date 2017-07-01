С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

Система автоматического блокирования НДС-накладных с признаками фиктивности начала работать с 1 июля

С 1 июля начинает работать система автоматического блокирования накладных НДС с признаками фиктивности. Программное обеспечение будет анализировать налоговые накладные на соответствие критериям риска, а в случае соответствия блокировать регистрацию.

В конце прошлого года правительство и законодатели решились предпринять очередной шаг в борьбе с НДС-махинациями и запустить это программное обеспечения. Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан заявляет, что даже работая в тестовом режиме (с 1 апреля до 1 июля), система позволила уменьшить "схемный" налоговый кредит. С декабря 2016-го по июнь 2017-го, по его словам, сумму фиктивного НДС удалось уменьшить с 1,3 млрд грн до 56,6 млн грн.

Временный глава налоговой считает, что полноценная работа системы блокирования регистрации накладных позволит уменьшить количество проверок бизнеса и сократить время на возмещение НДС.

В какие случаях накладная не будет блокироваться?

Начиная с марта 2017-го Министерство финансов и фискальная служба публиковали несколько разных версий критериев блокирования накладных. Финальную версию приняли 13 июня.

Налоговая имела возможность поработать с окончательными критериями риска в течение двух недель. За этот период система определила как рисковые менее 0,1% от общего количества налоговых накладных и расчетов корректировок, сообщил директор Департамента мониторинга доходов и учетно-отчетных систем ГФС Николай Чмерук. По его словам, под приостановку регистрации попадали накладные от 200 до 400 предприятий.

Чтобы бороться со "схемным" НДС, законодатели в конце прошлого года обязали предпринимателей указывать в накладных новый реквизит — код из классификатора товаров внешнеэкономической деятельности (УКТЗЭД) или из государственного классификатора продукции и услуг. На основании кодов налоговики смогут отслеживать попытки подмены одной товарной категории на другую.

Но говорить о махинациях, просто сравнивая коды входящего и исходящего товаров, нельзя. Потому Минфин разработал критерии, согласно которым система автоматически будет определять некоторые накладные как нерисковые и беспрепятственно их регистрировать.

Нерисковыми будут считаться накладные, которые не подлежат предоставлению покупателю или составлены на операцию, что не облагается налогом. Также в эту категорию входят накладные небольших предприятий, объем поставок которых за месяц не превышает 500 тыс. грн. Не стоит бояться остановки регистрации накладной предприятию, которое в 2016 году уплатило больше 5 млн грн всех налогов (за исключением импортного НДС) и ЕСВ. Кроме того, нерисковыми накладными будут документы предприятий, которые за последние 12 месяцев уплатили налогов (кроме импортного НДС) и ЕСВ на сумму больше 5% от объема поставок товаров и услуг. Но только если сумма НДС за месяц не превышает больше, чем на 30% максимальный размер этого налога за последний год. Последние два типа предприятий в Минфине предлагают считать добросовестными плательщиками.

Какие накладные будут блокироваться?

Основным критерием риска будет "пересортица", когда предприятие продает товар, который отличается от приобретенной продукции. При этом в Минфине говорят, что есть ограниченный перечень товаров, которые могут использовать для формирования фиктивного налогового кредита, в частности — ткань, одежда, фрукты, продукты питания и напитки, удобрения, трубы, изделия из металла, телефоны, транспортные средства и прочее. Это часто готовые изделия, которые можно легко продать за наличные.

Оснований же для приостановки налоговой накладной, согласно проекту приказа Министерства финансов, будет несколько. Во-первых, если у предпринимателя нет разрешительных документов на ведение деятельности, которая указана в накладной.

Во-вторых, если сумма НДС за отчетный период превышает среднемесячную размер ЕСВ и налогов (кроме импортного НДС). Но при этом накладная должна отвечать следующим критериям: 1) объем поставки в 1,5 больше разницы между поставками и приобретениями товара с начала года; 2) больше 75% суммы остатка приходится на рисковые товары (которые определяет ГФС); 3) предприниматель не изготовляет/не продает на постоянной основе товар, который указан в накладной.

Что делать, если накладная заблокирована?

Важно понимать, что остановка регистрации накладной не обязательно означает ее блокирование. Если регистрация накладной приостановлена, предпринимателю придет соответствующая квитанция от фискальной службы. Компания может в течение 365 дней подать в налоговую подтверждающие документы в электронном виде, что операция была реальной. А комиссия в главном офисе ГФС в течение пяти дней обязана дать ответ предпринимателю: блокируют его регистрацию или пропускают. Если ответа нет, то накладная регистрируется автоматически. Если же принято решение о блокировке, решение комиссии можно обжаловать в административном и судебном порядках.

По словам временного главы налоговой Мирослава Продана, в ГФС уже создано специальное подразделение, которое будет рассматривать поданные жалобы на приостановку накладных.