ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

Обновлено подозрение некоторым экс-чиновникам в преступлениях против Майдана

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сообщила об изменении ранее сообщенных подозрений и о новых подозрениях бывшим высокопоставленным чиновникам времен экс-президента Виктора Януковича и ему самому, — заявил генпрокурор Юрий Луценко.

«Департамент специальных расследований ГПУ сообщил об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении бывшим высокопоставленным лицам — президенту Украины Януковичу, министру внутренних дел Захарченко, заместителю министра внутренних дел Ратушняку, председателю Службы безопасности Якименко, первому заместителю председателя СБУ Тоцкому, заместителю начальника — начальника милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в городе Киеве Федчуку», — написал глава ГПУ у себя в Facebook.

По его словам, чиновников подозревают в совершении и в организации совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в период с 18 февраля 2014 г. по 20 февраля 2014 г. в центральной части города Киева против митингующих.

Луценко уточнил, что эти преступления были совершены в составе организованной преступной группы. Причем, как установило следствие, подозреваемые незаконно препятствовали организации и проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, организовали превышение сотрудниками правоохранительных органов власти и своих служебных полномочий, а также умышленное убийство двух и более лиц и причинение умышленного тяжкого телесного повреждения, организовали террористический акт.

«За этими сухими строками стоит титаническая работа не только следователей и прокуроров, но и волонтеров», — рассказал Луценко.