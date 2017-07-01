Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

01.07.17 15:12Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Посол Королевства Нидерланды в Украине Кейс Кломпенхаувер обеспокоен давлением, которое в последнее время оказывается в Украине на активистов-антикоррупционеров и журналистов.

Об этом дипломат заявил в интервью DT.UA.

Кломпенхаувер подчеркнул, что качественные медиа и независимые журналисты, критикующие власть - это "краеугольный камень демократии".

"Поэтому я обеспокоен, что на активистов, которые борются с коррупцией, и журналистов-расследователей оказывается давление. Правоохранители должны сосредоточиться на своих первоначальных задачах и не мешать ни экономике, ни демократии. Это серьезный вопрос", - заявил он.

По словам дипломата, Нидерланды и международное сообщество в целом очень внимательно наблюдают за Украиной и будут и дальше наблюдать за любыми попытками ограничить свободу СМИ.

По мнению дипломата, подобные действия могут быть глупыми, и как следствие - непатриотичными.

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