Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

Зустрічі глава держав буде передувати телефонна конференція.

Дата зустрічі глав держав України, Франції, Німеччини та Росії буде визначена, коли стане очевидним прогрес у питаннях звільнення заручників і забезпечення безпеки в зоні АТО, заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Для нас дуже важливі два ключових вимірювання. Це реальна безпека... і звільнення заручників і політичних в'язнів. Якщо за цими двома напрямками зможемо просунутися, тодіготуватимемо зустріч", – повідомив глава українського зовнішньополітичного відомства в ефірі телеканалу "Інтер" увечері в п'ятницю, 30 червня.

Міністр нагадав, що зустрічі "нормандської четвірки" на вищому рівні має передувати телефонна розмова глав чотирьох держав.

"І я дуже сподіваюся, що всі контакти, про які я кажу, що відбудуться наступного тижня або через тиждень, повинні дати нам нову динаміку", – підсумував дипломат.

Напередодні міністр закордонних справ Павло Климкін повідомив, що українські дипломати готуються до проведення телефонної конференції президента Петра Порошенка з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентами Франції та Росії Еммануелем Макроном і Володимиром Путіним у "нормандському форматі".

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про бажання провести зустріч, в нормандському форматі" перед самітом G20 у Гамбурзі.

За словами президента Франції, він не хоче, щоб дискусія щодо виконання Мінських домовленостей завершилася нічим.