Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

01.07.17 14:33Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Зустрічі глава держав буде передувати телефонна конференція.

Дата зустрічі глав держав України, Франції, Німеччини та Росії буде визначена, коли стане очевидним прогрес у питаннях звільнення заручників і забезпечення безпеки в зоні АТО, заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Для нас дуже важливі два ключових вимірювання. Це реальна безпека... і звільнення заручників і політичних в'язнів. Якщо за цими двома напрямками зможемо просунутися, тодіготуватимемо зустріч", – повідомив глава українського зовнішньополітичного відомства в ефірі телеканалу "Інтер" увечері в п'ятницю, 30 червня.

Міністр нагадав, що зустрічі "нормандської четвірки" на вищому рівні має передувати телефонна розмова глав чотирьох держав.

"І я дуже сподіваюся, що всі контакти, про які я кажу, що відбудуться наступного тижня або через тиждень, повинні дати нам нову динаміку", – підсумував дипломат.

Напередодні міністр закордонних справ Павло Климкін повідомив, що українські дипломати готуються до проведення телефонної конференції президента Петра Порошенка з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентами Франції та Росії Еммануелем Макроном і Володимиром Путіним у "нормандському форматі".

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про бажання провести зустріч, в нормандському форматі" перед самітом G20 у Гамбурзі.

За словами президента Франції, він не хоче, щоб дискусія щодо виконання Мінських домовленостей завершилася нічим.

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