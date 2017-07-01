Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

01.07.17 16:17Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Объем теневой экономики в Украине составляет более 1 триллиона гривен, а это значит, что наша страна вошла в тройку государств мира с крупнейшей теневой экономикой.

Об этом свидетельствует исследование международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA), посвященное оценке и прогнозу развития глобальной теневой экономики, передает "Страна"

Согласно исследованию, в котором указаны 28 стран, доля теневой экономики в Украине составляет 1 трлн 95,3 млрд гривен или 45,96% от прошлогоднего ВВП страны, который достиг 2,38 трлн гривен.

Лидером же объему теневой экономики стал Азербайджан (67,04%), на втором месте - Нигерия (48,37%), Украина - третья. Довольно высокие показатели у Российской Федерации (39,07%), Шри Ланки (37,76%), Бразилии (34,76%) и Пакистана (31,78%). Вместе с тем, самый низкий показатель - у США, Японии и Китая (7,78%,10,08 и 10,15%% соответственно).

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