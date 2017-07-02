Луценко розповів, коли ГПУ завершить розслідування розстрілу на Майдані

Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, коли слідство стосовно причетних до розстрілу під час подій Революції Гідності буде завершено.

За словами Луценка, Генеральна прокуратура України завершить розслідування до кінця 2017 року. Про це він заявив в інтерв’ю проекту Радіо Свобода «Теперішній час».

«Команда прокурорів і слідчих повідомляє мені про готовність в четвертому кварталі цього року закінчити слідство у розстрілів на Майдані, найтрагічнішим сторінкам 18-го, 19-го, 20-го, 21-го», – сказав він.

Луценко вважає, що «справи по Майдану рухаються непогано», хоча б тому, що завершено розслідування всього оточення екс-президента Віктора Януковича. За словами генпрокурора, ряд справ щодо рядових виконавців, «беркутівців», знаходяться на «гарячій стадії розгляду».

«Всі учасники подій в Києві нами ідентифіковані. Завдяки громадським активістам навіть створена 3D схема подій на Майдані. Хто стояв, в який час, в якому місці», – завершив він.