18.06.17 15:513230
Украину предупредили о новой внешней угрозе
|02.07.17 09:50
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Москва может решиться только на отдельные карательные рейды, уверен эксперт
Москва может решиться только на отдельные карательные рейды, уверен эксперт
Военный эксперт Алексей Арестович считает, что Россия никогда не рассматривала вариант полномасштабного вторжения в Украину.
Москва может решиться только на отдельные карательные рейды с нанесением ракетных ударов по стратегически важным объектам, пишет "Обозреватель".
По его словам, россияне отлично понимают, что технически не смогут справиться с задачей по захвату такой большой территории.
"Максимум, который у них есть – авиационные удары, удары крылатыми и оперативно-тактическими ракетами по определенным объектам инфраструктуры или военным объектам в качестве "наказания"", – сказал он.
"Возможны отдельные рейды, чтобы напугать. Советский Союз чтобы захватить Украину, создал четыре украинских фронта общей численностью около 6 млн человек. Эта задача, которая не решается", – добавил эксперт.