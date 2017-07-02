Украину предупредили о новой внешней угрозе

Москва может решиться только на отдельные карательные рейды, уверен эксперт

Военный эксперт Алексей Арестович считает, что Россия никогда не рассматривала вариант полномасштабного вторжения в Украину.

Москва может решиться только на отдельные карательные рейды с нанесением ракетных ударов по стратегически важным объектам, пишет "Обозреватель".

По его словам, россияне отлично понимают, что технически не смогут справиться с задачей по захвату такой большой территории.

"Максимум, который у них есть – авиационные удары, удары крылатыми и оперативно-тактическими ракетами по определенным объектам инфраструктуры или военным объектам в качестве "наказания"", – сказал он.

"Возможны отдельные рейды, чтобы напугать. Советский Союз чтобы захватить Украину, создал четыре украинских фронта общей численностью около 6 млн человек. Эта задача, которая не решается", – добавил эксперт.