Путін підписав закон про включення прибережних вод Криму до ВЕЗ

02.07.17 11:20Сколько просмотров этой статьи78Сколько комментариев этой статьи0

Президент Росії Володимир Путін підписав федеральний закон "про включення внутрішніх морських вод і територіального моря РФ" уздовж прибережної лінії окупованого Криму до складу так званої "вільної економічної зони (ВЕЗ) регіону".

Новий закон розміщений у суботу на офіційному порталі правової інформації, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на російські ЗМІ.

У жовтні 2016 року уряд Росії схвалив проект змін до закону, що розширює кримську ВЕЗ. Держдума прийняла закон 21 червня 2017 року, Рада Федерації РФ схвалила документ 27 червня.

Як наголошується в повідомленні, приймаючи таке рішення, уряд РФ передбачав, що включення вод поблизу окупованого Криму до складу ВЕЗ "сприятиме збільшенню кількості осіб, які бажають отримати статус учасника вільної економічної зони, і залученню додаткових інвестицій в економіку регіону".

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