Путін підписав закон про включення прибережних вод Криму до ВЕЗ Президент Росії Володимир Путін підписав федеральний закон "про включення внутрішніх морських вод і територіального моря РФ" уздовж прибережної лінії окупованого Криму до складу так званої "вільної економічної зони (ВЕЗ) регіону". Новий закон розміщений у суботу на офіційному порталі правової інформації, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на російські ЗМІ. У жовтні 2016 року уряд Росії схвалив проект змін до закону, що розширює кримську ВЕЗ. Держдума прийняла закон 21 червня 2017 року, Рада Федерації РФ схвалила документ 27 червня. Як наголошується в повідомленні, приймаючи таке рішення, уряд РФ передбачав, що включення вод поблизу окупованого Криму до складу ВЕЗ "сприятиме збільшенню кількості осіб, які бажають отримати статус учасника вільної економічної зони, і залученню додаткових інвестицій в економіку регіону". Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама