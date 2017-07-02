Минфин: На сбалансирование Пенсионного фонда нужно 7 лет

Сбалансировать бюджет Пенсионного фонда реально за 7 лет, если Верховная Рада примет законопроекты, которые позволят провести пенсионную реформу в государстве.

Об этом сказала первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова на брифинге, передает «Укринформ».

«Если мы примем ту реформу, которую правительство уже направило на рассмотрение Верховной Рады и просит депутатов поддержать ее, которую мы разработали вместе с международными партнерами, то это нам позволит в долгосрочной перспективе за 7 лет сбалансировать Пенсионный фонд», — сказала Маркарова.

Она напомнила, что сейчас дефицит Пенсионного фонда Украины составляет 141 млрд грн.

«То есть, это „дыра“, которая с одной стороны является угрозой для бюджета, а с другой — не дает возможности выплатить достойные пенсии нашим гражданам. Соответственно, когда мы смотрим на макроуровне, то средства на это тратятся большие, а когда смотрим на уровне конкретного человека — пенсии у нас мизерные», — сказала Маркарова.

«Дефицит в 141 млрд будет сохраняться следующие три года. Затем в течение четырех лет будет сокращаться», – сказала первый замминистра.