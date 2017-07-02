Експерт викрив кремлівський план затяжної окупації Донбасу

02.07.17 13:40Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Про це пише німецький політолог Андреас Умланд у своїй статті для видання Neue Zürcher Zeitung, – повідомляє ТСН.

За його словами, РФ вирішила знизити інтенсивність конфлікту, щоб знизити рівень уваги до неї з боку Заходу і створити видимість його «заморозки». У Кремлі вважають, пише політолог, що області України з переважно російськомовним населенням можуть впасти у затяжну економічну, соціальну і психологічну депресію, яка підготує ґрунт для майбутнього «приєднання» до РФ.

Умланд підкреслив, що Захід в майбутньому повинен діяти більш гнучко і рішуче при оголошенні, застосування й адаптації економічних санкцій.

Зокрема, ЄС слід заявити про свою готовність ввести ембарго на імпорт енергоносіїв з російського трубопроводу, якщо Кремль відновить просування вглиб території України. Також Захід може надати Україні сучасну зброю, яка стане надійним захистом, а лише стримуючим фактором для Росії.

Зазначимо, раніше Умланд повідомив, що Російське керівництво хоче позбутися санкцій не стільки з економічних міркувань, скільки тому, що вони мають велике символічне значення, «бо ніби роблять Росію ізгоєм, підривають довіру».

Експерт допускає, що ЄС запропонує поступове зниження тиску. Наприклад, якщо буде збережено перемир’я, то якусь частину санкцій знімуть. «І кожен додатковий крок, принаймні, до заморожування цього конфлікту, щоб не було більше військових дій, може супроводжуватися скасуванням якоїсь частини», – каже політолог.

При цьому він вважає, що поступова відміна була б непослідовним кроком, оскільки в рішенні Європейської Ради йдеться про те, що санкції можуть бути скасовані тільки після повного виконання Мінських угод.

Втім, на його думку, посилення санкцій можливе в разі нової ескалації. Так, він побоюється, що якщо Росії не вдасться побудувати Керченський міст, там можуть знову почати думати про наземний коридор із Донбасу до Криму. «Це дуже небезпечно, це була б велика війна», – підкреслює аналітик.

Умланд також зазначає, що вся політика і зовнішньополітична діяльність РФ вказує на те, що російське керівництво хоче позбутися санкцій не стільки з економічних міркувань, скільки тому, що вони мають велике символічне значення, «бо ніби роблять Росію ізгоєм, підривають довіру».

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