Американский дипломат: Война в Украине – катастрофа для России

Хербст считает, что предоставление Украине оружия приблизит вывод войск РФ из Донбасса .

Посол США в Украине в 2003-2006 годах, а ныне глава Евразийского центра им. Дину Патричиу при Атлантическом Совете (Atlantic Council) Джон Хербст считает, что агрессивные действия России на Донбассе усложняют ее экономическое развитие и негативно влияют на отношения с Западом.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Апостроф".

По мнению дипломата, могут быть созданы условия, при которых для Кремля будет целесообразно покинуть Донбасс.

"На самом деле, кремлевская война в Украине – это катастрофа для России. Это осложняет экономическое развитие, развитие хороших отношений с Западом. Я не знаю, когда именно, но когда-нибудь Кремль это увидит и поймет, что нужно менять эту агрессивную политику", – сказал он.

Хербст подчеркнул, что предоставление Украине защитного летального оружия может приблизить вывод российских войск из Донбасса.

"На мой взгляд, этот день может наступить скорее, если Украина получит от нас это (летальное, – ред.) защитное оружие. Может быть, этот день наступит раньше, если санкции будут расширены. Как вы знаете, в этом состоит намерение нашего Конгресса. И, в конце концов, я думаю, Кремлю придется выйти из Украины", – резюмировал Хербст.