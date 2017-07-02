Директор аеропорту «Бориспіль» розповів, як Ryanair змусив МАУ знижувати ціни на квитки

02.07.17 19:31Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

Поява Ryanair в Україні дозволить збільшити конкуренцію на ринку авіаперевезень.

Анонсований прихід в Україну лоукостера Ryanair змусив МАУ знизити ціни на квитки. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів генеральний директор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін.

За його словами, поява Ryanair в Україні дозволить збільшити конкуренцію на ринку авіаперевезень.

«Нам потрібна здорова конкуренція. Вона потрібна передусім споживачам послуг авіаперевізників. Ryanair розворушив ринок. З’явились нові механізми, які змусили базового перевізника (мова про МАУ, - «Главком») вийти на новий для нього формат лоукост-тарифів. Сьогодні пропозиція МАУ щодо тарифів для нас, громадян України, значно цікавіша. Бо півмільйона лоукост-квитків МАУ до 150 тисяч того, що готовий перевезти Ryanair загалом (а у них теж не всі квитки дешеві), - це значно більше. Але відбулось це саме тому, що активізувався Ryanair. Пішов процес адаптації до вимог лоукост-перевезень, і завдяки цьому врешті-решт виграв споживач», - сказав Рябікін.

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