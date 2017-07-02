Зобов'язаний знати кожен українець: Вакарчук назвав справжнє ім'я ворога України

Убитий у Києві співробітник Головного управління розвідки Міноборони полковник Максим Шаповал є жертвою "війни із зовнішнім ворогом як і тисячі інших жертв, насправді є прямим наслідком війни з ворогом внутрішнім".

Про це написав у своєму акаунті на TwitLonger український музикант і лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

За словами виконавця, у цього "ворога" є багато позивних: корупція, неуцтво, байдужість, слабкодухість, вузьколобість, жадібність тощо. "Але "ім'я" цього ворога - недовіра", - говорить Святослав.

На його думку, поборовши недовіру - у себе, в свої власні сили, в своїх братів і сестер, у своє майбутнє українці зможуть вирватися з порочного кола історії, в якому крутяться вже сотні років. "Переможемо недовіру - переможемо всіх ворогів, якими б сильними і страшними вони не були", - вважає він.