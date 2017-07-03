США і Японія домовилися посилити тиск на Північну Корею

Дональд Трамп і Сіндзо Абе провели телефонні переговори в рамках підготовки до саміту G20.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе під час телефонних переговорів домовилися посилити тиск на Північну Корею (КНДР) за допомогою санкцій. Про це повідомив заступник глави японського уряду Коїті Хагіуда, передає японське видання Mainichi.

Наголошується, що переговори відбулися в рамках підготовки саміту G20 у Гамбурзі.

Трамп і Абе домовилися також про тристоронню зустріч під час саміту за участю глави Південної Кореї Чже Ін Муна.

Прем'єр-міністр Японії подякував американському президентові за запровадження нових санкцій проти Північної Кореї та осіб, запідозрених у участі в фінансових схемах з Пхеньяном.

Раніше у США оголосили про запровадження санкцій проти фізичних та юридичних осіб Китайської Народної Республіки, залучених до незаконних фінансових та інших оборудок з режимом Північної Кореї у порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.