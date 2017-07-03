Украина окажется в положении Польши 1939 года, если Путин введет войска в Беларусь, — Романенко

03.07.17 08:15Сколько просмотров этой статьи83Сколько комментариев этой статьи0

Ключевой задачей для Киева должно стать недопущение разворачивания военных баз России в Беларуси, поскольку их появление поставит Украину в крайне невыгодное положение.

Об этом пишет руководитель политических программ Украинского Института Будущего в докладе «Беларусь: состояние, угрозы, возможности взаимодействия», который был на днях презентован в Киеве.

«В случае, если Россия введет в РБ свой военный контингент стратегическая ситуация для Украины резко ухудшается. Западная Украина из надежного тыла превращается в территорию, которая в любой момент может подвергнуться атаке (воздушной или наземной) со стороны российских войск на территории РБ. В стратегическом плане для Украины ситуация становится такой же опасной, как для Польши в 1939 году, которая была окружена Германией с трех сторон. Появление военных баз в Беларуси даст России такой же эффект», — отмечает аналитик.

Однако, даже, если исключить из повестки дня наиболее конфронтационный сценарий в форме широкомасштабного конфликта между РФ и Украиной, наличие российского контингента в Беларуси создает широкое поле для проведения диверсионных действий в духе гибридной войны. Например, используя фактор «янтарных республик» в Полесье, Россия может использовать дырявую границу Украины с Беларусью для того, чтобы перебрасывать в район Олевска или Сарн провокаторов и боевиков.

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