19.06.17 17:122410
Омелян назвав мету організаторів кібератаки на Україну
|03.07.17 08:45
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Хакерська атака на Україну 27 червня була тестовою і повинна була виявити слабкі місця цифрової інфраструктури
Хакерська атака на Україну 27 червня була тестовою і повинна була виявити слабкі місця цифрової інфраструктури
Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, повідомляє 112.ua.
"Те, що нам вдалося встановити - це точно не йшлося про гроші. Працювала група мінімум з 10-20 висококласних фахівців. Працювали вони протягом 3-4 місяців мінімум. Це був тестовий сценарій. Була мета просто промацати слабкі місця цифрової інфраструктури українських приватних і державних компаній ", - зазначив Омелян.
Він також назвав хакерську атаку на Україну елементом агресії з боку Російської Федерації.