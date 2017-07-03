Омелян назвав мету організаторів кібератаки на Україну

Хакерська атака на Україну 27 червня була тестовою і повинна була виявити слабкі місця цифрової інфраструктури

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, повідомляє 112.ua.

"Те, що нам вдалося встановити - це точно не йшлося про гроші. Працювала група мінімум з 10-20 висококласних фахівців. Працювали вони протягом 3-4 місяців мінімум. Це був тестовий сценарій. Була мета просто промацати слабкі місця цифрової інфраструктури українських приватних і державних компаній ", - зазначив Омелян.

Він також назвав хакерську атаку на Україну елементом агресії з боку Російської Федерації.