Британия после Brexit должна упростить визовый режим для украинцев, — посол

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф считает, что Великобритания после выхода из Европейского Союза должна упростить визовый режим для Украины.

Об этом она сказала на пресс-конференции, передают Українські Новини.

«У нас есть смягченный визовый режим с некоторыми странами мира. Я буду убеждать мое правительство применить его к Украине», — сказала она.

Гоф добавила, что ей необходимо согласовать ожидания Украины от визового режима с Великобританией, после чего она сможет обсуждать детали с британскими властями.