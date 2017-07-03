19.06.17 17:122410
Британия после Brexit должна упростить визовый режим для украинцев, — посол
|03.07.17 12:30
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Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф считает, что Великобритания после выхода из Европейского Союза должна упростить визовый режим для Украины.
Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф считает, что Великобритания после выхода из Европейского Союза должна упростить визовый режим для Украины.
Об этом она сказала на пресс-конференции, передают Українські Новини.
«У нас есть смягченный визовый режим с некоторыми странами мира. Я буду убеждать мое правительство применить его к Украине», — сказала она.
Гоф добавила, что ей необходимо согласовать ожидания Украины от визового режима с Великобританией, после чего она сможет обсуждать детали с британскими властями.