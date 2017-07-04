Стало відомо, коли держсекретар США Тіллерсон відвідає Україну

04.07.17 08:15Сколько просмотров этой статьи28Сколько комментариев этой статьи0

Тіллерсон прибуде в Україну з коротким візитом на 2-2,5 годин

Наступної неділі держсекретар США Рекс Тіллерсон здійснить візит до України.

Про це «Українській правді» повідомили джерела в дипломатичних колах.

«Повідомляється, що Тіллерсон прибуде в Україну 9 липня, це буде короткий візит на 2-2,5 годин. Поки невідомо, з ким держсекретар США зустрінеться в Києві. Варто відзначити, що цей візит вважається досягненням української дипломатії, він важливий на тлі зустрічі президентів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа, яка відбудеться в кулуарах саміту G20», - йдеться в повідомленні.

Раніше президент України Петро Порошенко повідомляв, що під час візиту Тіллерсона до Києва «будуть продовжені наші напрацювання у Вашингтоні».

Президент Петро Порошенко у Вашингтоні провів зустріч із міністром енергетики США Ріком Перрі. Після цього відбулися переговори в Білому домі.

Порошенко заявив, що президент США Дональд Трамп питав в українського лідера про те, як допомогти Україні.

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