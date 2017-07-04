20.06.17 15:011970
Меркель згадала про Україну у своїй передвиборній агітації
|04.07.17 10:45
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У передвиборчій програмі партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), яку очолює канцлер Ангела Меркель, згадуються і питання конфлікту в Україні.
У передвиборчій програмі партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), яку очолює канцлер Ангела Меркель, згадуються і питання конфлікту в Україні.
Про це пише видання DW.
Українське питання піднімають в контексті європейської безпеки, а також зауважують проблему через російську агресію.
Зокрема, у передвиборчій програмі сказано, що наразі "територіальна цілісність України поставлена під питання через російську агресію", тому європейці повинні "послідовніше, ніж раніше, брати свою долю у власні руки".
"Ми повинні усвідомлювати нашу геостратегічну відповідальність за свободу і мир і допомагати в залагодженні конфліктів неподалік від нас. Тому ЄС доклав зусиль у врегулюванні конфлікту Росії з Україною", – йдеться у передвиборчій програмі ХДС.
Нагадаємо, парламентські вибори у Німеччині відбудуться 24 вересня. Основним суперником Меркель є колишній президент Європарламенту і лідер німецьких соціал-демократів Мартін Шульц.