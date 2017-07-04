Садовый идет на допрос в Генпрокуратуру

04.07.17 11:15Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Городской голова Львова Андрей Садовый идет на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.

Об этом мэр написал на своей странице в Facebook.

«В 10:30 иду на допрос в Генпрокуратуру (ул. Петлюры 7/9). Дело «Государство Украина против индустриального парка во Львове»», — сообщил Садовый.

Он рассказал, что голландская компания CTP (один из крупнейших индустриальных девелоперов Европы — https://www.ctpark.eu) победила в международном конкурсе на управление будущим индустриальным парком в промзоне Рясное-2. После победы голландцы предлагают не только инвестировать в будущий парк но и выкупить землю под ним (хотя не должны были).

Садовый отметил, что также голландцы соглашаются оплатить землю 52 млн грн (в соответствии с денежной оценки) и обязуются инвестировать только в инфраструктуру парка 50 млн евро, привлечь крупных производителей и создать более 3000 новых рабочих мест.

«В любой стране (особенно в тех, которые не могут похвастаться притоком инвестиций и высокой занятостью населения) такая история стала бы поводом для оптимизма. Такие проекты и такие инвестиции привлекают внимание других. За ними следят и изучают опыт. Что делает украинское государство? Правильно — возбуждает уголовное дело и начинает маски-шоу во всех причастных учреждениях, ищут криминал там, где его нет и быть не может. История продолжается уже около года, и я удивляюсь терпению инвесторов, которые до сих пор не развернулись и не хлопнули дверью», — подчеркнул Садовый.

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