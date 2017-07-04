20.06.17 15:011970
Обираючи між РФ та членством у ЄС, Сербія обирає ЄС - прем'єр-міністр
|04.07.17 12:00
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Якщо Сербія змушена буде вибирати між більш тісними зв'язками з Росією чи приєднанням до Європейського Союзу, то вона обере ЄС.
Якщо Сербія змушена буде вибирати між більш тісними зв'язками з Росією чи приєднанням до Європейського Союзу, то вона обере ЄС.
Про це заявила новий прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч, повідомляє Bloomberg.
"Євросоюз - саме туди ми збираємося, і це зрозуміло", - сказала Брнабіч.
"Ми таки маємо емоційні зв'язки з Росією через традиції, культуру та релігію. У Сербії багато людей, які цілком сприймають Росію як нашого великого брата, нашого захисника", - сказала вона.
За її словами, такі настрої не можна не враховувати. "Але наш стратегічний шлях - це ЄС", - заявила вона