Обираючи між РФ та членством у ЄС, Сербія обирає ЄС - прем'єр-міністр

04.07.17 12:00Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Якщо Сербія змушена буде вибирати між більш тісними зв'язками з Росією чи приєднанням до Європейського Союзу, то вона обере ЄС.

Про це заявила новий прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч, повідомляє Bloomberg.

"Євросоюз - саме туди ми збираємося, і це зрозуміло", - сказала Брнабіч.

"Ми таки маємо емоційні зв'язки з Росією через традиції, культуру та релігію. У Сербії багато людей, які цілком сприймають Росію як нашого великого брата, нашого захисника", - сказала вона.

За її словами, такі настрої не можна не враховувати. "Але наш стратегічний шлях - це ЄС", - заявила вона

Похожие новости

07.06.17 09:28Страны ЕС согласовали продление на год санкций против Крыма

30.01.16 13:30Турция потребовала у ЕС 5 млрд евро для обустройства беженцев

05.08.14 19:36Юлия Латынина: Это будет Первая мировая экономическая война

26.11.13 17:02За вступление в ЕС выступают 41% граждан Украины, за Таможенный союз – 33%

18.10.11 12:43Украина не против отложить подписание Соглашения с ЕС – Янукович

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 04.07.2017

Закругление верхнее-левое

14:52В Николаеве обнаружили 14 детей-бродяг

14:30В Николаеве маршрутчики требуют поднять плату за проезд до 8 гривен

14:15Правительство хочет упростить процедуру приватизации

14:00Садовий розповів деталі допиту в ГПУ

13:45Пов'язаним з "Приватбанком" особам було видано 190 мільярдів кредитів - Шлапак

13:30Въезд в Украину запрещен 70 российским артистам – Госпогранслужба

13:15В Николаеве этим летом может стартовать сервис вызова такси Uber

13:00Астрономы говорят, что активность Солнца резко упала. Это грозит Земле холодом

12:45Украинский боксер попал в реанимацию после автомобильной аварии в США

12:30Ученые связали эмоции человека с микрофлорой кишечника

12:15Украина увеличила экспорт молочной продукции в Китай на тысячу процентов

12:00Обираючи між РФ та членством у ЄС, Сербія обирає ЄС - прем'єр-міністр

11:45В Николаеве до конца года планируют построить три многоквартирных дома для военных

11:30Подержанные авто, которые произвели в Канаде, с августа будут ввозить в Украину с нулевой пошлиной

11:15Садовый идет на допрос в Генпрокуратуру

11:00Погода в Николаеве на 4 июля

10:45Меркель згадала про Україну у своїй передвиборній агітації

10:30Понад 120 населених пунктів України досі без світла через негоду

10:15Украинский клуб подписал первого французского футболиста в своей истории

10:00"Антисекс": поклонники раскритиковали Ксению Собчак. ВИДЕО

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.06.17 15:011970

Правительство Франции полностью ушло в отставку

20.06.17 15:172130

С 1 июля снижаются минимальные цены на газ

20.06.17 15:252790

Эксперты сообщили, чем опасна черешня

20.06.17 15:381880

Болельщики отомстили вратарю "Милана" за желание покинуть клуб (видео)

Самые читаемые

24.06.17 09:055960

На Донетчине в наркопритоне нашли маленькую девочку

24.06.17 20:205780

По волнам воспоминаний…

25.06.17 14:425680

В Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер"

25.06.17 16:354250

Как наложниц готовили к ночи любви: секреты султанского гарема

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама