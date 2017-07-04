Обираючи між РФ та членством у ЄС, Сербія обирає ЄС - прем'єр-міністр

Якщо Сербія змушена буде вибирати між більш тісними зв'язками з Росією чи приєднанням до Європейського Союзу, то вона обере ЄС.

Про це заявила новий прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч, повідомляє Bloomberg.

"Євросоюз - саме туди ми збираємося, і це зрозуміло", - сказала Брнабіч.

"Ми таки маємо емоційні зв'язки з Росією через традиції, культуру та релігію. У Сербії багато людей, які цілком сприймають Росію як нашого великого брата, нашого захисника", - сказала вона.

За її словами, такі настрої не можна не враховувати. "Але наш стратегічний шлях - це ЄС", - заявила вона