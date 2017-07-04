Садовий розповів деталі допиту в ГПУ

04.07.17 14:00Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

Про це сам Садовий розповів журналістам після допиту у Генпрокуратурі, повідомляє Еспресо.TV.

Зазначимо, що сьогодні Генпрокуратура допитувала Садового у справі щодо будівництва індустріального парку у Львові. Йдеться про те, що голландська компанія CTP перемогла в міжнародному конкурсі на управління майбутнім індустріальним парком в промзоні Рясне-2. При цьому вона погодилась сплатити за землю 52 мільйона гривень та інвестувати в парк 50 мільйонів євро, однак в Україні через це відкрили кримінальне провадження.

Міський голова зазначив, що сьогодні він був збентежений запитаннями з боку слідчих у цій справі, тому що вони "вбивають будь-який інвестиційний клімат в державі". За його словами, у цій справі він проходить як свідок.

"Всі наші дії відповідають чинному законодавству. Я так вбачаю, що весь цей процес, має на меті, напевно, не допустити реалізацію даного проекту, тому що він робиться у Львові", - зауважив Садовий

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