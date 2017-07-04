ЕС: Олигархи мешают реформам в Украине

Хьюг Мингралли утверждает, что противостояние с олигархами происходит ежедневно.

В Украине все еще существует группа олигархов, которые пытаются противостоять процессу реформ. Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли, передает Интерфакс-Украина.

"Власть олигархов не может быть сильнее, чем три года назад, но, тем не менее, они ежедневно противостоят процессу реформ. Они пытаются его подорвать во всех секторах. Каждый раз, когда принимаются реформаторские решения, через несколько недель есть попытка эти реформы выхолостить", – сказал дипломат во время конференции в Киеве. Мингарелли подчеркнул, что случаи противостояния изменениям в Украине не единичны. "Каждый день мы видим борьбу между реформаторами во власти, в гражданском обществе и теми, кто пытается любыми способами сохранить свой статус-кво. И эта борьба далеко не окончена", – подчеркнул он.

По словам дипломата, необходимо, чтоб те, "кто в прошлом воровал", понесли наказание через честный судебный процесс", чтобы украинское общество поддержало реформы и "поверило в справедливость".