Bloomberg: МВФ отложил выделение транша Украине

Киев рассчитывал получить 1,9 млрд долларов еще в мае.

Международный валютный фонд отложил выделение Украине очередного транша до конца 2017 года, пишет Bloomberg.

Такая существенная задержка в сроках связана с тем, что Верховная Рада не успеет принять необходимые реформы до летних каникул.

Премьер-министр Украины Владимир Гройман в интервью агентству заявил, что главная проблема – с законопроектом о земельной реформе.

"Мы работаем над реформами, и пятый транш прибудет", – выразил надежду Гройсман.