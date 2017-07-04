Bloomberg: МВФ отложил выделение транша Украине

04.07.17 21:22Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Киев рассчитывал получить 1,9 млрд долларов еще в мае.

Международный валютный фонд отложил выделение Украине очередного транша до конца 2017 года, пишет Bloomberg.

Такая существенная задержка в сроках связана с тем, что Верховная Рада не успеет принять необходимые реформы до летних каникул.

Премьер-министр Украины Владимир Гройман в интервью агентству заявил, что главная проблема – с законопроектом о земельной реформе.

"Мы работаем над реформами, и пятый транш прибудет", – выразил надежду Гройсман.

Похожие новости

26.05.17 17:09МВФ выделит транш Украине после пенсионной и земельной реформы

25.05.17 16:19Решение МВФ по траншу ожидается на следующей неделе - НБУ

14.02.15 15:59Стало известно, что пообещала Украина в обмен на деньги МВФ

12.02.15 17:07Украина пообещала МВФ повысить тарифы и доходы населения, сократить спецпенсии и чиновников

04.11.13 10:10Пояса придется затянуть. Всем ли?

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 04.07.2017

Закругление верхнее-левое

21:37В Одесской области фура протаранила "скорую"

21:22Bloomberg: МВФ отложил выделение транша Украине

20:25Исполком Николаева рассмотрит вопрос о подорожании проезда в маршрутках до 5 гривен

20:00В Украине взлетают цены на колбасу

19:47В Китае обнаружены останки древних людей-великанов

19:39На Николаевщине полицейские продавали паленую водку

19:26Звезда видеохостинга YouTube Стиви Райан скончалась в 33 года

19:14Артем Милевский остался без клуба

19:00В Украине впервые за три года появилось лекарство против ботулизма

18:45На Николаевщине мужчина подрезал старика, который водил через его двор коня

18:374 июля - День судебного эксперта Украины

18:34В Николаевской области в местные бюджеты за полгода собрали 2,2 миллиарда гривен

18:24В Киеве у мужчины отобрали сумку с несколькими миллионами

18:10Три пляжа Николаевщины попали на «грязную» карту минздрава

17:59На видео сняли "всплывший" остров, ставший хитом

17:44Николаевские боксеры-динамовцы стали победителями чемпионата Украины

17:29Юной пианистке из Николаева нужна помощь для участия в Международном конкурсе

17:19ЕС: Олигархи мешают реформам в Украине

15:34Уже на этой неделе правительство выделит 15 млрд грн на субсидии – Гройсман

15:15В Николаевской области падает численность населения

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

21.06.17 08:002360

21 июня-День летнего солнцестояния: традиции и приметы

21.06.17 08:132000

Неизвестный устроил взрыв на вокзале в Брюсселе (видео)

21.06.17 08:281990

В зоне АТО погиб 23-летний воин из Николаевщины Олег Стовбовенко

21.06.17 08:432070

Село Мигия на Николаевщине претендует на звание «самого невероятного села Украины»

Самые читаемые

24.06.17 09:056080

На Донетчине в наркопритоне нашли маленькую девочку

25.06.17 14:426000

В Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер"

24.06.17 20:205870

По волнам воспоминаний…

25.06.17 16:354660

Как наложниц готовили к ночи любви: секреты султанского гарема

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама