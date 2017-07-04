21.06.17 08:002360
Bloomberg: МВФ отложил выделение транша Украине
|04.07.17 21:22
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Киев рассчитывал получить 1,9 млрд долларов еще в мае.
Киев рассчитывал получить 1,9 млрд долларов еще в мае.
Международный валютный фонд отложил выделение Украине очередного транша до конца 2017 года, пишет Bloomberg.
Такая существенная задержка в сроках связана с тем, что Верховная Рада не успеет принять необходимые реформы до летних каникул.
Премьер-министр Украины Владимир Гройман в интервью агентству заявил, что главная проблема – с законопроектом о земельной реформе.
"Мы работаем над реформами, и пятый транш прибудет", – выразил надежду Гройсман.