Россия применила новейшие ракеты против ИГИЛ

Удар нанесли стратегические ракетоносцы Ту-95МС.

Сегодня российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ на границе провинций Хама и Хомс в Сирии. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает Корреспондент.net.

"В результате удара уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля", – говорится в сообщении ведомства.

Ракетоносцы взлетали с аэродрома Энгельс в Саратовской области и совершили перелет в воздушное пространство Сирии с дозаправкой в воздухе. Отмечается, что удары ракетами Х-101 были нанесены с дальности около тысячи километров. Все российские самолеты вернулись на базу.

При этом не указано, сколько самолетов участвовало в нанесении удара и сколько всего ракет было выпущено.

Х-101 – новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражений цели – до 4,5 тысяч километров. Данный тип ракет может быть снаряжен ядерной боевой частью.