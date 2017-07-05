Украина опередила Россию в рейтинге развития

Лидерами рейтинга социального развития стали Дания и Финляндия.

Украина улучшила показатели в рейтинге уровня жизни и вошла в группу стран с развитием выше среднего. Об этом говорится в исследовании Индекс социального развития-2017 американской неправительственной организацией Social Progress Imperative, подготовленного при поддержке Deloitte.

Согласно опубликованным данным, если в прошлом году Украина с оценкой 66,43 балла (при максимуме в 100 баллов) возглавляла группу стран с развитием ниже среднего, то ее новая оценка в 68,35 балла позволила ей переместиться в более высокую категорию.

В то же время целый ряд других стран за прошедший год добились еще большего прогресса. В результате, если год назад Украина в рейтинге была 63-й из 133 стран, то в этом – 64-й из 128.

Согласно данным исследования, самые высокие оценки, аналогично прошлому году, Украина получила в категориях "питание и базовое медицинское обслуживание" – 98,47 и "доступ к базовому образованию" – 97,52. Самые же низкие показатели у страны в категориях "толерантность" – 40,52 и "качество окружающей среды" – 50,37.

Составители рейтинга также указывают, что по уровню ВВП с учетом паритета покупательной способности из 128 стран Украина с показателем $7,457 тыс. заняла 81 место.

Среди стран бывшего СССР в группе с высоким уровнем развития находятся страны Балтии, с оценками от 82,96 у Эстонии до 78,09 у Литвы, тогда как в группе стран с развитием выше среднего показатели лучше у Грузии и Армении – соответственно 70,8 и 69,01, что обеспечило им 53 и 59 места. Вслед за Украиной в рейтинге Беларусь – 65 место, Россия – 67, Таджикистан – на 92.

Лидерами рейтинга с показателями 90,57-90,53 стали Дания и Финляндия. За ними следуют другие скандинавские страны вместе с Швейцарией, Канадой, Нидерландами, Австралией и Новой Зеландией, Великобританией и Ирландией, Германией и Австрией – эти 14 стран сформировали группу с наивысшим уровнем социального развития, говорится в отчете.