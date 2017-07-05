Макрон опустился под воду на атомной подлодке

Президент Франции принял участие в военно-морских учениях.

Президент Франции Эммануэль Макрон спустился под воду на атомной подводной лодки Le Terrible в рамках военных учений, которые имитируют запуск ядерной ракеты.

Глава государства опустился на борт субмарины с вертолета. Фотографию спуска Макрон опубликовал на своей странице в Twitter.

Президент Франции подчеркнул важность сил ядерного сдерживания, назвав их "краеугольным камнем безопасности".

А имитация ядерного запуска с борта Le Terrible была частью программы визита президента на военно-морскую базу Иль-Лонг, где он провел весь день.

Там дислоцируются все четыре французские атомные подводные лодки, оснащенные ядерными баллистическими ракетами.

Кроме подводных лодок, ядерные ракеты есть и на вооружении французских ВВС. В целом ядерный арсенал Франции составляет около 300 боеголовок.