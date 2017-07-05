США максимально упрощают доставку газа в страны "трех морей", что нанесет ущерб России

США намерены максимально упростить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Центральную и Восточную Европу и использовать быстрорастущий энергетический экспорт как политический инструмент для снижения зависимости ряда некоторых стран от России.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление Белого дома.

Предполагается, что Трамп объявит об упрощении поставок на саммите "Три моря" в Варшаве. Аналитики особо отмечают, что саммит пройдет 6 июля, в преддверии встречи G20 в Германии.

В группу "Три моря" входят 12 европейских стран, расположенных между Адриатическим, Балтийским и Черным морями. Речь идет, в том числе, о республиках бывшего СССР и странах-членах Варшавского договора: Польше, Венгрии, Латвии и Эстонии.

На саммите "Трех морей" главным вопросом повестки дня станет создание энергетической альтернативы российским проектам в Европе, развитие энергетической инфраструктуры, терминалов СПГ и газопроводов.

Экс-главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Джонс отметил, что увеличение экспорта американского газа снизит возможности Москвы в регионе.

"Я думаю, что США могут продемонстрировать свою доброжелательность, экспортируя энергию и помогая странам, которые не имеют достаточного количества собственных ресурсов, стать более самостоятельными и менее зависимыми", — заявил Джонс.

США на данный момент поставляют СПГ в Испанию, Португалию и Италию. В июне Вашингтон начал поставки в Польшу. Ранее сообщалось, что США планировали стать полноценным экспортером газа в Европу в 2017 году.

Аналитики также не исключают, что саммит "Трех морей" станет продолжением попыток США расколоть единую Европу и противопоставить "младоевропейцев" ведущим странам ЕС, таким как Германия и Франция.