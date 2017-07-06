Вашингтон готовий застосувати військову силу проти КНДР - постпред США в ООН

Ніккі Гейлі повідомила, Вашингтон готує новий пакет санкцій стосовно Пхеньяна

США готові застосувати військову силу проти КНДР, якщо це буде необхідно для припинення її ядерної програми. Про це заявила американський постійний представник при ООН Ніккі Гейлі на засіданні Ради Безпеки, передає "Укрінформ".

Представник США назвала дії північнокорейського режиму є безвідповідальними і "швидко закривають вікно можливостей для дипломатичного рішення". Вона наголосила, що у розпорядженні Сполучених Штатів – потужні можливості: "Одна з таких можливостей полягає у нашій значній військовій силі. Ми використаємо її в разі необхідності, але ми хотіли би не вдаватися до цього".

Гейлі повідомила, Вашингтон готує новий пакет санкцій стосовно Пхеньяна та виступає за тиску на країни, що співпрацюють з Північною Кореєю і таким чином пом'якшують ефект існуючих обмежень для режиму.

"Є країни, які дозволяють собі та навіть заохочують інших торгувати з Північною Кореєю, порушуючи резолюції Ради Безпеки. Ці країни також хотіли би продовжувати торговельні домовленості зі США. Цього не буде", – заявила постпред. Вона уточнила, що 90% зовнішньої торгівлі з КНДР приходиться на Китай. За її словами, хоча Сполучені Штати будуть уважно спостерігати за усіма країнами, які ведуть справи з Північною Кореєю, Вашингтон готовий працювати з КНР в інтересах тиску на Пхеньян.