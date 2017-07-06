Білий дім ще не прийняв рішення про надання зброї Україні – Держдеп

Адміністрація Трампа наразі в процесі рішення щодо надання летальної зброї.

Адміністрація Білого дому ще не прийняла рішення щодо надання Україні летальної зброї оборонного характеру у зв'язку з російською агресією проти неї на східних рубежах. Про це 5 липня заявив представник Держдепартаменту США.

"Ми не виключали би, що надамо таку зброю Україні, але ми поки не прийняли рішення в цьому питанні", - зазначив представник відомства.

При цьому він нагадав, що переговори Порошенка та Трампа охопили чималий спектр у галузі безпеки.

"Переговори президента Порошенка, коли він був тут, у Вашингтоні, охоплювали весь спектр співробітництва в галузі безпеки між США і Україною. Тож, бажання України нам добре відомі, й наша позиція продовжує перебувати у стадії прийняття рішення", - наголосив посадовець.