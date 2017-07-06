Николаевцы выступают за сохранение довоенных отношений с Донбассом

Большинство жителей Николаевской области - 59 %, выступают за то, чтобы Донбасс сохранил с Киевом довоенные отношения. 13 % выступают за предоставление неподконтрольным территориям автономии. 1 % опрошенных считают, что эти территории должны остаться под властью тех людей, которые сейчас там руководят.

Об этом свидетельствуют результаты опроса жителей восьми областей юга и востока Украины, проведенного в начале 2017 года компанией GfK по заказу Института массовой информации при поддержке Украинской инициативы по повышению уверенности (UCBI) и USAID.

По сравнению с прошлым годом, жители востока и юга Украины несколько больше выступают за сохранение для Донбасса отношений с Киевом в том формате, в котором они были до кризиса. Доля сторонников этой точки зрения возросла с 30 до 34%, если сравнивать результаты опроса жителей шести областей обеих волн исследования, без Николаевской и Херсонской областей, добавленных в 2017.

Кроме того, уменьшилась доля сторонников передачи Донбасса России, хотя и год назад она оставалась незначительной (с 3 до 2%).

Существуют определенное расхождения во взглядах жителей разных регионов. Наибольшая доля сторонников сохранения довоенных отношений с Киевом была обнаружена в Николаевской (59%), Херсонской (53%) и Запорожский областях (43%).

Наибольшая доля предоставления Донбасса определенной или значительной автономии зафиксирована в Донецкой, Харьковской (по 23%) и Луганской областях (22%).

Больше всего сторонников независимого статуса Донбасса - среди опрошенных респондентов в Днепропетровской области (12%). Именно среди днепропетровцев ощутимая доля выступает за распределение Донбасса (почти каждый пятый), что является уникальным среди всех областей.

Больше всего респондентов не смогли определиться с четким ответом или прямо отказались отвечать среди опрошенных жителей Харьковской (43%) и Донецкой областей (39%).