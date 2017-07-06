Мэр Николаева готов начинать каждую сессию горсовета с признания РФ агрессором
|06.07.17 16:17
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Городской голова Александр Сенкевич готов начинать каждую сессию горсовета с голосования за признание РФ страной-агрессором.
Об этом он заявил сегодня, 6 июля, на заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта сообщает корреспондент «Шиповника».
Так, депутат Николаевского горсовета от фракции «Самопомощь» Татьяна Суслова задала мэру вопрос о целесообразности снова признавать Россию агрессором, так как в 2015 году прошлый созыв депутатов голосовал за это.
Сенкевич отметил, что состав депутатского корпуса с тех пор изменился, потому голосовать нужно.
"Агрессия не прекратилась и мы таким образом лишь «усилим» наше решение о признании этого факта. Можем каждую сессию начинать с голосования за этот вопрос, чтоб подтверждать идеологические ценности депутатов", — предложил Сенкевич.
Глава фракции «Самопомощь» в горсовете Федор Панченко отметил, что нынешний проект решения будет отличатся формулировкой от предыдущего, поэтому, с юридической стороны голосование будет иметь силу.