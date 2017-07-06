Еврокомиссия выделит Украине 200 миллионов евро грантов

В ЕК поприветствовали достижение страной макроэкономической стабильности.

Европейская комиссия (ЕК) собирается выделить на грантовую помощь Украине 200 млн евро.

Об этом на конференции по вопросам реформ в Украине в Лондоне заявил заместитель главы Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности и финансовых услуг Валдис Домбровскис, передает "Укринформ".

"Украине удалось достичь значительных успехов в достижении макроэкономической стабильности. Мы приветствуем это", – сказал Домбровскис.

Он уточнил, что ранее Украина уже получила 2,8 млрд евро из запланированных 3,4 млрд евро. Также он упомянул ситуацию на востоке Украине, указав на то, что она остается напряженной, а связанные с агрессией против Украины санкции против РФ будут зависеть от выполнения минских соглашений.