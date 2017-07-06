Еврокомиссия выделит Украине 200 миллионов евро грантов

06.07.17 18:53Сколько просмотров этой статьи31Сколько комментариев этой статьи0

В ЕК поприветствовали достижение страной макроэкономической стабильности.

Европейская комиссия (ЕК) собирается выделить на грантовую помощь Украине 200 млн евро.

Об этом на конференции по вопросам реформ в Украине в Лондоне заявил заместитель главы Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности и финансовых услуг Валдис Домбровскис, передает "Укринформ".

"Украине удалось достичь значительных успехов в достижении макроэкономической стабильности. Мы приветствуем это", – сказал Домбровскис.

Он уточнил, что ранее Украина уже получила 2,8 млрд евро из запланированных 3,4 млрд евро. Также он упомянул ситуацию на востоке Украине, указав на то, что она остается напряженной, а связанные с агрессией против Украины санкции против РФ будут зависеть от выполнения минских соглашений.

Похожие новости

11.06.17 14:00Первым украинцам отказали во въезде в ЕС без визы: появились детали

14.05.17 14:25ЕС будет поддерживать Украину на пути к евроинтеграции – посол

24.04.17 15:22Послы ЕС 26 апреля рассмотрят безвиз для Украины

20.04.17 11:57Аграрии получили 80 млн грн бюджетных дотаций за февраль

03.03.17 19:20Экономика Украины вошла в десятку самых несчастных

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 06.07.2017

Закругление верхнее-левое

19:46Конкурс в николаевскую патрульную полицию: пять человек на одно место

19:39В Николаева рассматривают возможность приобретения электробусов в Швеции

19:27В Мукачево переименовали улицу Шухевича

19:16На николаевском заводе "Зоря-Машпроект" разоблачили схему хищения средств

19:05Эксперты назвали лучшие пляжи мира

18:53Еврокомиссия выделит Украине 200 миллионов евро грантов

18:44«Николаевэлектротранс» получит почти 90 тыс. грн. от предпринимателя, чья фура перевернулась на дороге

18:28Джамала сказала кого бы она хотела видеть из российских исполнителей в Украине

18:14В реке Южный Буг нашли тело рыбака

18:00Загиблим унаслідок ДТП на Прикарпатті виявився відомий футболіст

17:43Порошенко наградил 159 военнослужащих ВСУ

17:30Ці звички варто набути всім, хто має сидячу роботу

17:18В Первомайске из-за конфликта между «Николаевоблэнерго» и инвестором три детсада и школа остались без автономного отопления

17:03Украина нарастила в 10 раз экспорт сахара

16:44НБУ відмінить частину обмежень на купівлю валюти

16:31Матч с участием МФК «Николаев» откроет новый сезон в первой лиге

16:17Мэр Николаева готов начинать каждую сессию горсовета с признания РФ агрессором

16:05Президент Беларуси Лукашенко совершит визит в Украину

15:54Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 12,5% річних

15:40Конец света отменяется? Найден способ защитить Землю от грандиозных астероидов

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

22.06.17 19:352050

Группа зоозащитников провела пикет под стенами Николаевской ОГА

22.06.17 19:492110

Полиция: "В Украине может появиться наркотик в виде газа"

22.06.17 20:012530

Гороскоп на 23 июня 2017

22.06.17 20:152260

Украина может остаться без свинины

Самые читаемые

02.07.17 11:006960

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

25.06.17 14:426760

В Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер"

24.06.17 09:056480

На Донетчине в наркопритоне нашли маленькую девочку

24.06.17 20:205990

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама