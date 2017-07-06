В Мукачево переименовали улицу Шухевича

06.07.17 19:27Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Теперь это улица имени митрополита Андрея Шептицкого.

В Мукачево переименовали улицы Бандеры и Шухевича, хотя они получили эти названия в рамках декоммунизации всего три месяца назад, сообщает местное издание pmg.ua Сегодня депутаты Мукачевского горсовета большинством голосов переименовали ул. Степана Бандеры на ул. Любомира Гузара, а ул. Романа Шухевича - на Андрея Шептицкого.

Как сообщает пресс-служба Мукачевского горсовета, основанием для таких переименований стало письмо священника Успенского Собора УГКЦ, декана Мукачево Иосифа Ловски с просьбой назвать одну из улиц города именем Блаженнейшего кардинала Любомира Гузара, скончавшегося 1 июня 2017. А с просьбой увековечить в топонимике Мукачево митрополита УГКЦ Андрея Шептицкого обратился председатель МО "Союз Чернобыль Украины" Алексей Товчко.

Улицы были названы в честь лидеров украинских националистов 5 апреля распоряжением председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля. Ранее эти улицы носили имена Ярослава Галана (коммунистический публицист, убитый во Львове в 1949 году) и Ивана Туряницы (секретарь Закарпатского обкома КП (б) У, член ЦК Компартии Украины).

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