Сутки в АТО

Еще один военный ранен. За сутки 6 июля позиции украинских военных на Донбассе обстреляли 25 раз.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. За сутки 6 июля было 13 обстрелов.

"В результате боевых действий один военнослужащий ВС Украины вчера погиб. Еще один украинский воин получил ранения", – говорится в сообщении.

На приморском направлении открывали огонь 11 раз. Из стрелкового оружия и гранатометов обстреливались опорные пункты сил АТО в районе Широкино, Лебединского, Водяного, Гнутово, Павлополя, севернее - у Новотроицкого и Марьинки. Кроме того, вблизи Широкино открывали огонь из 82-мм минометов, а вечером возле Павлополя применили запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120-мм.

На донецком направлении было зафиксировано восемь вооруженных провокаций. Утром и днем сконцентрировали свой огонь в северном пригороде временно оккупированного Донецка. Там неоднократно открывали огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и время от времени - из вооружения БМП по оборонным укреплениям ВСУ в районе Авдеевки, Опытного, Песков и Невельского. Вечером провели плотный обстрел позиций сил АТО в районе Троицкого. Там применялись минометы калибра 120-мм, вооружение БМП, гранатометы различных модификаций и крупнокалиберные пулеметы.

На луганском направлении шесть раз обстреливали опорные пункты ВСУ, но запрещенного оружия не применяли. Под огонь НВФ из гранатометов и других образцов пехотного вооружения в четверг попали подразделения ВСУ, которые держат оборону в районе Старого Айдара, Желтого, Станицы Луганской, Донца и Крымского. Вечером 6 июля в зоне АТО стало больше обстрелов, ранен боец.