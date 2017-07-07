США поддержали проведение в Нидерландах суда по делу о крушении Boeing МН17

07.07.17 09:26Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

США поддерживают решение Совместной следственной группы (ССГ) о проведении в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении пассажирского Boeing MH17, сбитого на Донбассе летом.

2014 года. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.

"Мы полностью уверены в способности системы уголовного правосудия Нидерландов прийти к прямому и беспристрастному решению. В то время как близится третья годовщина со дня трагических событий, мы вновь выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших", – говорится в заявлении.

Отмечается, что США продолжат работать вместе с Совместной следственной группой.

"Мы абсолютно уверены в способности голландской системы уголовного правосудия прийти к справедливому и беспристрастному решению", - подчеркивается в коммюнике.

"Мы призываем другие страны, которые могут оказать помощь в этом деле, в полной мере сотрудничать с целью привлечь виновных к ответственности. Мы вновь настоятельно призываем все страны принять меры для обеспечения полного соблюдения резолюции 2166 Совета Безопасности ООН, в которой содержится призыв провести полное, тщательное и независимое международное расследование происшествия", - резюмировали в Госдепе.

Похожие новости

06.07.17 20:16Подозреваемых в уничтожении MH17 будут судить в Нидерландах.ВИДЕО

16.02.17 10:09Катастрофа MH17: Bellingcat назвал имя вероятного организатора перевозки "Бука"

29.01.17 13:49Суд США временно отменил указ Трампа о мигрантах

28.11.14 10:10США нашли 250 миллионов, украденных Лазаренко – 100 уже разделили

11.10.11 13:10Тимошенко осуждена на 7 лет

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 07.07.2017

Закругление верхнее-левое

11:52Акция "Николаев без маршрутки" проходит не особо заметно

11:42В Украине начнут выдавать новые водительские права: чего ждать

11:26Яма на ямі: У Миколаєві є вулиця, для якої асфальт – мрія

11:14Цены на свинину в Украине бьют рекорды

10:52Владимир Омелян посетил Николаев: "Ситуация — жесть, одна из худших в Украине по дорогам"

10:41Пассажирский поезд слетел с рельсов в Нью-Йорке

10:22Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

10:08Вице-мэр Николаева сегодня ездит не на маршрутке, а на самокате.

09:52Посол: Украину не пригласили на саммит из-за ЕС

09:38Сегодня народный праздник — Иван Купала

09:26США поддержали проведение в Нидерландах суда по делу о крушении Boeing МН17

09:09Сутки в АТО

09:00Курс валют на 7 июля

08:49В Снигиревке 2-летний малыш заперся в квартире, пока мать "вышла по делам"

08:31Где сегодня в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

08:22«Пройдись пешком» — Сенкевич поддержал идею на один день отказаться от маршруток

08:17Большегрузный транспорт, идущий в Николаев из Херсона, пропускают только через Баштанку

08:00От кибератаки пострадали 10% компьютеров в Украине

 06.07

21:04Яценюк сменил имидж и превратился в брутала

20:47"Человек-паук" Тома Холланда появится в пяти фильмах Marvel

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

23.06.17 12:002100

В Украине станет меньше торговых сетей: куда исчезают супермаркеты

23.06.17 12:152640

В эпопее с львовским мусором появились хорошие новости

23.06.17 12:262200

В Николаеве нашли трех девочек, которые "заигрались" до глубокой ночи

23.06.17 12:372100

Рада приняла новые меры наказания за жестокое обращение с животными

Самые читаемые

02.07.17 11:007960

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

25.06.17 14:426920

В Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер"

24.06.17 09:056680

На Донетчине в наркопритоне нашли маленькую девочку

24.06.17 20:206050

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама