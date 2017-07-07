США поддержали проведение в Нидерландах суда по делу о крушении Boeing МН17

США поддерживают решение Совместной следственной группы (ССГ) о проведении в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении пассажирского Boeing MH17, сбитого на Донбассе летом.

2014 года. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.

"Мы полностью уверены в способности системы уголовного правосудия Нидерландов прийти к прямому и беспристрастному решению. В то время как близится третья годовщина со дня трагических событий, мы вновь выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших", – говорится в заявлении.

Отмечается, что США продолжат работать вместе с Совместной следственной группой.

"Мы абсолютно уверены в способности голландской системы уголовного правосудия прийти к справедливому и беспристрастному решению", - подчеркивается в коммюнике.

"Мы призываем другие страны, которые могут оказать помощь в этом деле, в полной мере сотрудничать с целью привлечь виновных к ответственности. Мы вновь настоятельно призываем все страны принять меры для обеспечения полного соблюдения резолюции 2166 Совета Безопасности ООН, в которой содержится призыв провести полное, тщательное и независимое международное расследование происшествия", - резюмировали в Госдепе.