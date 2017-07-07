Посол: Украину не пригласили на саммит из-за ЕС

07.07.17 09:52Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Украине отказали в присутствии на саммите Трех морей.

В этом году Украину не пригласили за саммит "Трех морей" в Варшаве, который посетил президент США Дональд Трамп. Об этом в эфире 5 канала заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины Юрий Щербак.

На первое заседание, которое состоялось в Хорватии, Украину пригласили, однако она так туда и не поехала. Также саммит проходил и в прошлом году, однако государство его проигнорировало.

"А в этом году уже понимая, что Украина будет иметь какие-то претензии и желание принять участие, они объявили, что это только для членов ЕС", - подчеркнул Щербак.

По его словам, таким образом организаторы возвели эту организацию не до геополитической, большой платформы стран, которые могут противостоять России, а до уровня инфраструктурных проектов внутри Евросоюза.

"Конечно, я думаю, что это просчет польской стороны, они не пригласили. Они могли пригласить в качестве гостя нашего президента", - подытожил Щербак.

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