Драка на сессии Николаевского райсовета: депутату Нероде сломали руку

07.07.17 13:14Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

В пятницу, 7 июля, перед началом 20 сессии Николаевского райсовета Николаевской области между депутатами Сергеем Протченко от Радикальной партии Олега Ляшко и Русланом Неродой от Блока Петра Порошенко «Солидарность» произошел конфликт и драка.

Об этом сообщают НикВести.

В настоящее время Руслан Нерода находится в больнице, по словам депутата, в результате драки с Сергеем Протченко у него сломана рука.

На вопрос корреспондента о том, будет ли Руслан Нерода обращаться в полицию, он ответил: «Думаю, да».

Отметим, что конфликт начался с того, что Сергей Протченко возмутился присутствием в зале оператора районного издания «Влада громадам». Он попытался убрать камеру, в этот момент за журналиста заступился депутат Руслан Нерода - завязалась драка. Депутатов разняли присутствующие в зале депутаты.

— Глава Николаевской райгосадминистрации Алла Воробьева завела пострадавшего к себе в кабинет. Отметим, что Руслан Нерода в заседании сессии после инцидента участие не принимал, - сообщает издание.

В ходе сессии депутат Сергей Протченко продолжил возмущаться присутствием прессы в зале. Он грозил «принять меры», если он будет упомянут в публикациях СМИ или «хоть одно фото появится в интернете».

Сейчас сессия работает в обычном режиме, зарегистрировались 22 депутата. Сессия полномочна. Депутаты утвердили повестку дня из 32 вопросов.

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