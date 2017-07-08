Депутаты Николаевского райсовета обратились в полицию с заявлениями

Оба участника драки, которая состоялась вчера на заседании районного совета, обратились в полицию с заявлениями о причинении друг другу телесных повреждений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции.

Следователями Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области информацию о событии внесли в Единый реестр. Предварительно действия депутатов квалифицированы по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Следственные действия продолжаются.