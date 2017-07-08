24.06.17 11:212230
Депутаты Николаевского райсовета обратились в полицию с заявлениями
|08.07.17 08:13
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Оба участника драки, которая состоялась вчера на заседании районного совета, обратились в полицию с заявлениями о причинении друг другу телесных повреждений.
Оба участника драки, которая состоялась вчера на заседании районного совета, обратились в полицию с заявлениями о причинении друг другу телесных повреждений.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции.
Следователями Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области информацию о событии внесли в Единый реестр. Предварительно действия депутатов квалифицированы по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.
Следственные действия продолжаются.