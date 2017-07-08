24.06.17 11:212230
Мэр Сенкевич отправляет бывших соратников в «бан»
|08.07.17 09:13
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В Николаевском городском голове Александре Сенкевиче разуверилось всё больше людей, которые яро поддерживали и бесплатно за него агитировали на выборах-2015.
В Николаевском городском голове Александре Сенкевиче разуверилось всё больше людей, которые яро поддерживали и бесплатно за него агитировали на выборах-2015.
Сообщает "Новости Н"
Небольшой конфликт произошел в социальной сети «Фейсбук». Так, в прошлом советник градоначальника, глава общественной организации «Бастион» Александр Левицкий был отправлен в «бан» за то, что назвал мэра «балаболом». Сам же Сенкевич перед тем, как заблокировать своего товарища написал, чтобы он «не скиглив».
Стоит отметить, что в переписке, которую видят абсолютно все пользователи соцсети, в прошлом соратники градоначальника, стали на сторону Александра Левицкого.
Первые конфликты у ОО «Бастион» начались с мэром из-за халатного отношения к бездомным животным, которые нападают на николаевцев. Именно активист «Бастиона» Алексей Перро на одной из встреч Сенкевича с горожанами пытался бросить в него ботинком.