Мэр Сенкевич отправляет бывших соратников в «бан»

В Николаевском городском голове Александре Сенкевиче разуверилось всё больше людей, которые яро поддерживали и бесплатно за него агитировали на выборах-2015.

Сообщает "Новости Н"

Небольшой конфликт произошел в социальной сети «Фейсбук». Так, в прошлом советник градоначальника, глава общественной организации «Бастион» Александр Левицкий был отправлен в «бан» за то, что назвал мэра «балаболом». Сам же Сенкевич перед тем, как заблокировать своего товарища написал, чтобы он «не скиглив».

Стоит отметить, что в переписке, которую видят абсолютно все пользователи соцсети, в прошлом соратники градоначальника, стали на сторону Александра Левицкого.

Первые конфликты у ОО «Бастион» начались с мэром из-за халатного отношения к бездомным животным, которые нападают на николаевцев. Именно активист «Бастиона» Алексей Перро на одной из встреч Сенкевича с горожанами пытался бросить в него ботинком.