В Монголии избрали президента

В Монголии по итогам второго тура президентских выборов главой государства стал представитель оппозиционной Демократической партии Халтмаагийн Баттулга.

Своего соперника из правящей Народной партии он опередил почти на 10% голосов.

«Я сейчас же начну работать над решением экономических проблем и освобожу граждан Монголии от долгов, как и обещал», — сказал Баттулга.

Во время избирательной кампании он обещал разобраться с государственным долгом Монголии, а также с долгами граждан.

Отмечается, что в Монголии второй тур президентских выборов состоялся впервые.

Ранее Баттулга был депутатом, также занимал должность министра транспорта и министра промышленности. Он владеет отелем и развлекательным парком. В молодости Баттулга был членом монгольской сборной по дзюдо.

В первом туре выборов, которые прошли вчера, 26 июня, однозначного победителя не определили.