Путин познакомился с Меланией Трамп (фото)

08.07.17 15:43Сколько просмотров этой статьи19Сколько комментариев этой статьи0

С супругой американского лидера Дональда Трампа Меланией познакомился Президент России Владимир Путин. Первая леди США пришла в белом платье на торжественный вечер саммита G20.

Первую леди США и российского лидера посадили рядом. На фото, которые появились в сети, видно, что они мило беседовали. Однако о чем – не сообщается.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп заходила в комнату во время переговоров ее супруга Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом рассказал госсекретарь Рекс Тиллерсон.

«Все стояли у двери. Я даже думаю, что они (члены команды Трампа – ред.) в какой-то момент отправили первую леди, чтобы проверить, сможет ли она нас забрать оттуда, но это тоже не сработало», — рассказал журналистам глава Госдепа.

В Гамбурге (Германия) проходила первая личная встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимир Путина.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в Гамбурге (Германия) обсудили ситуацию в Украине. Об этом заявил Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщает ТАСС. По словам Путина, на встрече с Трампом обсуждалась ситуация в Украине, в Сирии, борьба с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность.

аавав

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Суббота, 08.07.2017

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