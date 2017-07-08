В Польше сделали важное заявление об отношениях с Украиной

08.07.17 16:48Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Обвинения в адрес польских властей в попытках блокирования евроинтеграции Украины являются элементом гибридной войны, ведущейся против Польши.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий во время встречи с председателем Всемирного конгресса украинцев Евгением Чолием, сообщает польское внешнеполитическое ведомство.

«Фактически безосновательные обвинения против польской власти о якобы блокировки процесса европейской и евроатлантической интеграции Украины с одной стороны, а с другой – малое внимания к делам чествования, эксгумаций и других исторических вопросов является важным элементом гибридной войны, которая ведется против нашего государства», – заявил Цихоцкий.

По его словам, это объясняется ростом влияния Варшавы на международной арене.

«Факт участия в кампаниях, управляемых извне, в Украине и Польше, должен вызвать рефлексию в соответствующих институтах», – отметил заместитель главы МИД Польши.

Ранее глава ведомства Витольд Ващиковиський заявил, что Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Европейский союз, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств.

В связи с заявлением Ващиковского МИД Украины пригласило для разговора посла Польши Яна Пекло.

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Суббота, 08.07.2017

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