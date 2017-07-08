Участники G20 достигли согласия по всем важным вопросам

Общая позиция достигнута в вопросах защиты климата и в торговых вопросах. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции заявила, что участники саммита G20, который проходит в Гамбурге, согласовали итоговое коммюнике. Об этом передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

«Федеральный канцлер Ангела Меркель заявила, что участники встречи согласовали итоговое коммюнике. По ее словам, странам «большой двадцатки» удалось достичь результатов по всем вопросам, обсуждаемым в ходе саммита», — сообщат издание.

Как отмечается, участникам встречи удалось прийти к компромиссам почти по всем вопросам, несмотря на разногласия.

По словам дипломатов, общая позиция достигнута в вопросах защиты климата и в торговых вопросах. Так, в 30-страничном документе говорится о том, что все страны-члены G20 за исключением США намерены добиваться скорейшего достижения пунктов Парижского соглашения. В документе также отмечается, что они «приняли к сведению» позицию США, заявивших о выходе из климатического пакта.

Перед принятием итогового коммюнике в заключительный день работы саммита прошел ряд важных встреч.