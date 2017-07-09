В Киеве проходит встреча Порошенко и Тиллерсона

09.07.17 15:17Сколько просмотров этой статьи36Сколько комментариев этой статьи0

Президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводят переговоры в Киеве.

Госсекретарь США прибыл в воскресенье со своей делегацией к администрации президента Украины в центре Киева, Порошенко встретил Тиллерсона, они пожали руки и отправились на переговоры в здание администрации.

Прибытие делегации транслировал телеканал "112 Украина".

Ранее в госдепартаменте США сообщили, что глава ведомства Рекс Тиллерсон 9 июля посетит с рабочим визитом Киев, где встретится с Порошенко. По данным высокопоставленного чиновника госдепартамента, Тиллерсон в рамках визита представит украинскому президенту свой взгляд на конфликт на востоке Украины.

Украинские эксперты считают, что госсекретарь США намерен также проинформировать руководство Украины о результатах переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, а также о результатах трехсторонней встречи лидеров Германии, Франции и России на полях саммита G20 в Гамбурге.

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