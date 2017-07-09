Десятки тысяч турков прошли от Анкары до Стамбула в знак протеста

09.07.17 17:46Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

В Турции прошел масштабный «Марш справедливости», на котором десятки тысяч граждан прошли пешком от Анкары до Стамбула свыше 450 км в знак протеста против притеснений в стране.

Десятки тысяч турецких граждан прошли в течение трех недель из Анкары в Стамбул для участия в акции протеста с требованием к правительству прекратить притеснения по всей стране, которые значительно усилились в течение последнего года.

Один из инициаторов так называемого «Марша справедливости» глава оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Кемаль Киликдароглу заявил, что марш завершится большим митингом в Стамбуле 9 июля.

Ожидается, что 9 июля Килиджадоруглу пройдет 3 км по Стамбулу к месту проведения митинга, где его встретят около миллиона участников.

«Мы организовали около 3 тысяч автомашин, чтобы привлечь участников. Автомобили будут готовы в 958 кварталах в Стамбуле. Будет около 1,5 млн граждан», – сказал председатель организации (CHP) в Стамбуле.

Президент Турции обвиняет протестующих в том, что они «действуют вместе с террористическими группами», причисляя к ним курдских бойцов и последователей проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации переворота

Как известно, Европарламент принял резолюцию с призывом приостановить переговоры о членстве Турции в ЕС, если Анкара продолжит внедрять конституционные изменения, одобренные на референдуме в апреле.

В четверг утром в Стамбуле турецкая полиция задержала восемь правозащитников, среди которых директор турецкого отделения правозащитной организации «Amnesty International» Идил Эсер.

ЕС жестко критикует Турцию за нарушения прав и свобод человека, преследование политических оппонентов и несоблюдение демократических ценностей.

Однако для блока критически важно сохранить заключенное в прошлом году соглашение с Анкарой о сдерживании потока мигрантов.

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