Киев: Нормандская четверка проведет переговоры

09.07.17 17:58Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

По итогам может состояться саммит глав Украины, Франции, Германии и РФ.

Телефонный разговор в лидеров "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина и Россия) на уровне глав государств может состояться в июле. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве в воскресенье, 9 июля.

"После встречи и телефонных переговоров моих в Берлине, Париже, встречах в Гамбурге достигнута договоренность, что, скорее всего в июле состоится телефонный разговор в "нормандском формате" на уровне лидеров. И мы не исключаем, что по итогам… нам удастся организовать саммит. Пока не определено, где именно он будет проходить, но мы настроены на решительный, ускоренный, конкретный, практический разговор, как в телефонном формате, так и во время саммита уже этим летом", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что Украина не заинтересована откладывать подобные переговоры, поскольку "каждый день платит очень большую цену в виде раненых и погибших украинских героев и гражданских".

Похожие новости

09.07.17 15:17В Киеве проходит встреча Порошенко и Тиллерсона

24.05.17 09:49Меркель хочет нормандскую встречу по Украине - Der Tagesspiegel

21.04.17 12:45Киев: Невыполнение решения суда ООН грозит санкциями (видео)

17.04.17 16:37Порошенко завтра летит в Лондон

14.01.17 14:26Наталья Поклонская напомнила о старом уголовном деле Петра Порошенко

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 09.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:49На Миколаївщині зниклого відпочивальника шукали більше двох діб

18:29Топ-5 самых богатых врачей Украины

18:137 продуктов, которые категорически нельзя покупать в супермаркетах

17:58Киев: Нормандская четверка проведет переговоры

17:46Десятки тысяч турков прошли от Анкары до Стамбула в знак протеста

17:21Италия бесплатно раздаст желающим средневековые замки

17:04В Заводском районе Николаева среди белого дня найдено два трупа

16:38Губернатор Николаевщины считает, что 65% депутатов в местных советах имеют сепаратистские взгляды

16:21Взрыв дома в Киеве: спасатели разобрали завалы

15:57«Прекрасная няня» попала в базу данных сайта «Миротворец»

15:56Кровавая месть за разбитое сердце в Южноукраинске

15:37На юго-западе Сирии вступило в силу соглашение о перемирии

15:17В Киеве проходит встреча Порошенко и Тиллерсона

15:01Как двое 17-летних школьников помогли сделать спиннеры вирусными и заработали на этом состояние

14:39Николаевец собрал робота-фермера

14:17Витівки природи: на Миколаївщині знову прогнозують грози та град

13:56Украинский фильм "Межа" завоевал престижную награду в Карловых Варах

13:35Завод им. 61 коммунара сегодня никому не нужен, — глава Николаевской ОГА Савченко

13:18В Днепре горела пиццерия, где работают ветераны АТО

12:58Один из участников ночной перестрелки в Николаеве умер

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

25.06.17 18:485030

Надежда Савченко в Николаеве - ее забросали яйцами

25.06.17 19:003910

В Николаеве подросток погиб после того, как нечаянно выстрелил себе в живот из дробовика

25.06.17 19:233030

В Одессе демонтировали табличку в честь маршала Жукова

25.06.17 19:445050

Медики рассказали, как быстро унять тахикардию

Самые читаемые

02.07.17 11:009680

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

25.06.17 19:445050

Медики рассказали, как быстро унять тахикардию

02.07.17 20:224920

С 1 августа пособие по уходу за ребенком до трех лет не выплачивается

25.06.17 21:174830

Недосып грозит смертельным заболеванием

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама