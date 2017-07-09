Украина и США договорились бороться с хакерами

09.07.17 19:35Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Визит Тиллерсона будет способствовать расширению сотрудничества двух стран во многих сферах, уверены в Киеве.

Во время визита в Киев государственного секретаря США Рекса Тиллерсона были достигнуты важные договоренности в сфере борьбы с киберпреступностью. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной с Тиллерсоном пресс-конференции в Киеве в воскресенье, 9 июля.

"Результатом стремительно развивающегося сотрудничества между Украиной и США является доказательство того факта, и мы за это очень благодарны американскому народу, что мы имеем не только двухпартийную поддержку в американском Конгрессе, но и мощную поддержку в Белом доме, в Государственном департаменте и в американском правительстве", – заявил он.

Порошенко также выразил уверенность, что визит Тиллерсона будет способствовать расширению сотрудничества двух стран во многих сферах. "От оборонной сферы, сферы безопасности, сферы борьбы с киберпреступностью, где мы достигли очень важных договоренностей сегодня, сферы экономической, энергетической, культурной и многих других", – отметил глава украинского государства.

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